Avião de Sala ainda não foi retirado do fundo do mar devido aos elevados custos da operação

O avião em que viajava o futebolista Emiliano Salaa 63 metros de profundidade no canal da Mancha por uma embarcação paga pordo argentino, mas ainda não foi resgatado devido aos elevados custos da operação. O chefe da equipa privada que liderou todo o processo pede que o aparelho seja retirado e que os corpos sejam devolvidos às famílias, para que possam fazer o luto."É caro, mas que importa o dinheiro perante o desejo das famílias?", questiona David Mearns. "Isto pode permitir encontrar indícios do que se passou e, já sem esperanças de os encontrar com vida, permitir que as famílias façam o luto", disse David Mearns, em declarações ao jornal francês 'L'Équipe'.Depois de as autoridades britânicas terem cancelado as buscas poucos dias depois do desaparecimento da avioneta, a família do jogador argentino não se conformou e, após promover uma angariação pública de fundos, retomou as buscas.Foi a embarcação liderada por David Mearns que encontrou o aparelho perto da ilha de Guernesey, no canal da Mancha. Imagens subaquáticas permitiram verificar não só que o, como ainda, não sabendo ainda se se trata do futebolista ou do piloto.Recorde-se que Emiliano Sala transferiu-se do Nantes para o Cardiff no mercado de inverno. O jogador tinha ido despedir-se dos companheiros e viajava para o País de Gales a bordo de uma avioneta, que desapareceu dos radares no dia 21 de janeiro.