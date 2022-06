Avião privado de Neymar forçado a aterragem de emergência durante viagem para o Brasil

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por RAFAELLA SANTOS (@rafaella)

O jato privado de Neymar foi esta terça-feira forçado a uma aterragem de emergência durante uma viagem que tinha como destino o Brasil, país natal do astro do PSG, avança o 'The Sun'.A mesma fonte garante que, segundo vários relatos, a aeronave acabou por aterrar em segurança no nordeste do país.Apesar da irmã do extremo ter partilhado, horas antes, uma fotografia dos dois do lado de fora de um avião, e do próprio jogador ter publicado uma imagem a 'sobrevoar' Miami [ver foto acima], o diário britânico diz que a presença de Neymar dentro da aeronave não está confirmada.Recorde-se que o internacional canarinho esteve recentemente nos Estados Unidos, onde jogou póquer e frequentou uma festa com os jogadores dos mais recentes campeões da NBA, os Golden State Warriors.