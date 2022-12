Avram Grant, ex-treinador do Chelsea, é o novo selecionador da Zâmbia

O ex-treinador do Chelsea, o israelita Avram Grant, de 67 anos, que sucedeu a José Mourinho no comando técnico dos londrinos, foi esta quinta-feira nomeado técnico da seleção da Zâmbia, anunciou a Associação de Futebol local.

O técnico israelita, que também orientou o West Ham, de Inglaterra, e as seleções do Gana e de Israel, assinou um contrato válido por dois anos e terá de reerguer uma seleção zambiana que não conseguiu o apuramento para as três últimas edições da Taça das Nações Africanas (CAN).

"Estou muito feliz por estar aqui, acho que a Zâmbia tem potencial", disse Grant em conferência de imprensa em Lusaca, ao ser apresentado no cargo que estava ocupado pelo croata Aljosa Asanovic, afastado por desentendimentos de natureza salarial.

Em 2012, a Zâmbia, treinada pelo francês Hervé Renard, alcançou a façanha de conquistar a CAN, frente à Costa do Marfim, o primeiro título continental da sua história.

Grant terá como primeiro objetivo qualificar a seleção para a fase final do CAN2023, num grupo que inclui também a Costa do Marfim, o Lesoto e as Comores.

"Vamos regressar à elite do futebol africano", assegurou o presidente da federação zambiana, Andrew Kamanga, entusiasmado com a contratação do técnico israelita.

Avram Grant, que sucedeu a José Mourinho no cargo de treinador do Chelsea, foi o primeiro técnico a conduzir os blues a uma final da Liga dos Campeões, na época 2007/08, mas falhou a conquista do título europeu e inglês e acabou por ser afastado no final da época, oito meses depois de ter assumido o cargo.