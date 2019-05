Baciro Candé: «Acabei no hospital por cansaço e emoção»

BC – Foi a emoção e o cansaço que me levaram para o hospital. Aconteceu depois da jornada dupla com a Zâmbia, primeiro jogámos fora e demorámos 16 horas para lá chegar. Quando chegámos, soube que os jogadores que vinham de Portugal não tinham autorização para entrar no país. O jogo era numa quarta-feira e eles na terça-feira ainda estavam em Portugal. Seis titulares! Acabaram por chegar a tempo de jogar, mas nem treinaram e perdemos. Tínhamos de voltar logo para a Guiné porque o outro jogo era no sábado, mas não nos deixavam sair da Zâmbia. Só conseguimos chegar na véspera do jogo e começámos logo a perder. Depois demos a volta e, no final, não aguentei.