Balotelli agradece aos adeptos do Flamengo e põe ponto final a rumores

Mario Balotelli fez este domingo uma publicação na sua página oficial de Instagram a agradecer todas as mensagens enviadas pelos adeptos do Flamengo. O gesto está a ser visto como um ponto final nas notícias que o davam como possível reforço da equipa do Rio de Janeiro."Obrigado torcida rubro negra por todas as mensagens e manifestações de afeto nesses últimos dias. Boa sorte ao Flamengo e a todos vocês!", escreveu o avançado italiano de 29 anos.Recorde-se que o jogador vinha sendo, chegando até a haver negociações para levar Balotelli para o Brasil. Contudo, houve ume será o Brescia o destino do avançado, faltando apenas ultimar alguns pormenores para que o regresso do polémico jogador a Itália se torne oficial, depois de passagens menos conseguidas por França e Inglaterra.