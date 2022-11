Balotelli apelida federação suíça de "máfia": «Corrupção e injustiça reinam nesta liga»

Mario Balotelli disparou de forma dura na direção da Federação Suíça de Futebol. O avançado, que atualmente representa o Sion, diz que não tem sido protegido em campo e também na sua relação com adeptos. Em causa, por exemplo, o mais recente jogo, em que mostrou o dedo do meio aos adeptos do Basileia quando estava a ser assistido no relvado depois de uma falta que não fora assinalada."Federação Suíça, não sei em que tipo de mafia estão envolvidos, mas jogadores como eu não têm orgulho em jogar numa liga onde a injustiça, a corrupção e a incapacidade reinam de forma absoluta. O futebol é uma profissão e todos devemos levá-la a sério, incluindo os árbitros. Não continuarei a colocar a minha saúde em risco dentro de campo se não for protegido das faltas dos adversários e das agressões dos adeptos. Não quero saber daquilo a que vocês estão habituados, têm de mudar e o mundo inteiro tem de ver o vergonhoso comportamento nesta liga. Eu cometi um erro e pagarei por isso. A Federação cometeu um erro? Irá pagar por isso... o árbitro também cometeu um erro? Tem de pagar igualmente", disse o internacional italiano nas redes sociais.Entretanto, o organismo reagiu através do seu porta-voz, David Barras: "Vamos reencaminhar esta publicação nas redes sociais para o nosso Conselho de Disciplina. Será esta entidade quem decidirá o que irá acontecer a seguir, se é que algo irá acontecer. Se for tomada uma ação, essa será primeiro a abertura de um processo disciplinar, antes de qualquer possível sanção."