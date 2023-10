Balotelli elogia antigo jogador do Benfica: «É tecnicamente mais forte do que Neymar»

? || Balotelli : Adel Taarabt est techniquement plus fort que Neymar !pic.twitter.com/cRDeerUxP5 — MOUNTAKHAB OUT OF CONTEXT (@MountakhabOf) September 29, 2023

Mario Balotelli está a dar que falar nas redes sociais depois de ter dito que a técnica de Adel Taarabt é superior à de… Neymar. O avançado italiano foi convidado do podcast ‘PlayTv’ e deixou elogios ao antigo jogador do Benfica e companheiro no Milan."Se calhar vão insultar-me, não sei, mas para mim Taarabt tecnicamente é mais forte do que Neymar. O Neymar é meu amigo e é um fenómeno absoluto, sempre o disse. Não os posso comparar, isso é certo, mas se falarmos só de técnica o Taarabt é mais forte. Juro-vos", afirmou no podcast.