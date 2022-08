Balotelli oficializado no Sion

Era oficioso e agora tornou-se oficial. Mario Balotelli é o novo reforço do FC Sion, informou esta quarta-feira o emblema suíço. O avançado internacional italiano, de 32 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas (até 2024).

Em declarações ao site oficial do clube, Barthélémy Constantin, diretor desportivo do FC Sion, mostrou-se satisfeito pela contratação. "O Mario Balotelli vai trazer-nos muito em termos ofensivos, uma vez que vem de fazer uma temporada completa e chega com confiança. É o tipo de avançado que nós precisávamos, com grande determinação. É uma honra tê-lo aqui connosco", atirou.

Com passagens pelo futebol italiano (Inter, Milan, Brescia e Monza), inglês (Manchester City e Liverpool), francês (Nice e Marselha) e turco (Adana Demirspor), onde esteve nas duas últimas temporadas, Mario Balotelli prepara-se agora para prosseguir carreira no futebol suíço.