Balotelli: «Sou apaixonado pelo Nápoles e já disse a Mino Raiola que gostava de jogar lá»

Mario Balotelli, avançado que atua nos turcos do Adana Demirspor, revelou que gostava de regressar a Itália para jogar pelo Nápoles, clube pelo qual assumiu ser apaixonado. Algo que o internacional italiano, que representou Inter, Milan, Brescia e Monza em terras transalpinas, diz ser difícil."Penso que é difícil. Se não fosse por De Laurentiis [presidente do clube], já estaria no Nápoles há dez anos. Sou apaixonado pelo Nápoles e já disse várias vezes a Mino Raiola [o seu empresário] que gostava de jogar lá", reconheceu em entrevista à 'DAZN'.Balotelli deixou ainda elogios a Roberto Mancini, atual selecionador italiano, com quem deu os primeiros passos na equipa principal do Inter em 2007/08. "Mancini foi o treinador a quem mais me apeguei na minha carreira. Lançou-me no Inter, apesar dos muitos avançados que estavam lá. Teve a coragem de me colocar e penso que nem todos treinadores o fariam", frisou, analisando ainda o percurso na seleção italiana."Estou feliz com o que fiz [na carreira]. Ganhei tudo a nível de clubes, só sinto falta de algo a nível nacional. A única coisa de que me posso arrepender, mas nunca é tarde demais. A última convocatória [em janeiro útlimo para pequeno estágio de preparação para os jogos do playoff para o Mundial'2022] foi inesperada e realmente emocionante", contou, mostrando confiança na qualificação italiana para o Mundial'2022: "Espero que a Itália vá ao Mundial. Talvez até possamos pensar em vencer."