Barcelona bate Tottenham no último teste da pré-época e conquista o Troféu Joan Gamper

O Barcelona derrotou esta terça-feira o Tottenham, por 4-2, no último jogo de preparação das duas equipas nesta pré-temporada. O clube espanhol venceu assim o Troféu Joan Gamper, que marca anualmente o início da época do Barcelona e a apresentação do plantel aos adeptos.Os spurs entraram a perder no jogo, com o suspeito do costume, Robert Lewandowski a inaugurar o marcador logo aos 3 minutos. O Tottenham ainda deu a volta ao jogo com um bis de Oliver Skipp (24' e 36'), mas, mesmo antes do apito final, Ferran Torres (81'), Ansu Fati (90') e Abde Ezzalzouli (90+3') deram a vitória aos catalães.Destaque para as ausências de Dembélé, que vai ser reforço do PSG, e de Harry Kane, que poderá rumar ao Bayern Munique. Pedro Porro, ex-jogador do Sporting, foi titular no Tottenham e jogou os 90 minutos.: T. O.