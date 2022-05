Barcelona dá três jogadores ao Wolves para reduzir preço a pagar por Rúben Neves

#PortadaSPORT ?



3x1



El Barça ofrece al Wolverhampton a Nico, Mingueza y Riqui Puig para abaratar el fichaje de Rubén Neveshttps://t.co/8UOPfvIgPm — Diario SPORT (@sport) May 26, 2022

O Barcelona oferece Óscar Mingueza, Riqui Puig e Nico ao Wolverhampton para abater o valor a pagar pela contratação de Rúben Neves, revela o 'Sport'. O clube espanhol está interessado no médio português e o Wolves conta fazer um grande encaixe, mas o diário catalão acrescenta que Jorge Mendes está inclinado a fazer negócio com o Barça.Recorde-se que Rúben Neves deixou recentemente a porta da saída aberta. "As nossas carreiras são bastante curtas, temos de aproveitar as oportunidades que aparecem. Claro que todos temos sonhos e temos de vivê-los num curto espaço de tempo. Vamos ver o que acontece. Não posso dizer muito sobre isso", disse ao 'The Athletic'.O internacional português, de 25 anos, tem contrato com o Wolves até 2024 e está avaliado em 40 milhões de euros.