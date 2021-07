Barcelona e Juventus disputam Troféu Joan Gamper a 8 de agosto

O Barcelona revelou esta sexta-feira que vai defrontar a Juventus no Troféu Joan Gamper, 8 de agosto, no Camp Nou. Um anúncio que deixou os adeptos dos dois clubes e todos os fãs do desporto mundial na expectativa de poderem ver mais um duelo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, mas nada garante que tal venha a suceder.

Primeiro, porque Messi está ainda sem clube e não é certo que vá aceitar um novo contrato com o Barcelona. Além disso, mesmo que continue no Barça, o craque argentino, que conquistou recentemente a Copa América, ainda não começou a treinar e por isso poderá não estar nas condições ideais para jogar dentro de pouco mais de duas semenas.

Depois, há também dúvidas em torno da continuidade de Cristiano Ronaldo na Juventus, apesar de que, nesta altura, tudo aponta que o internacional português vai manter-se em Turim. De resto, CR7 vai iniciar a pré-época na segunda-feira, depois de ter gozado um período mais alargado de férias após o Europeu.



Recorde-se que a última vez que os dois clubes se encontraram - e também Messi e Ronaldo - foi em dezembro de 2020, na fase de grupos da Champions, num duelo que terminou com triunfo dos catalães por 3-0.