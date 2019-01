Barcelona gasta mais de 500 milhões de euros por época com salários de jogadores

O Barcelona é o primeiro clube do mundo a superar a fasquia dos 500 milhões de euros por ano em salários de jogadores. Segundo a auditoria da empresa KPMG, revelada pela imprensa do país vizinho, o campeão espanhol aumentou em 42 por cento os gastos com vencimentos dos seus futebolistas, pagando um total de 562 milhões de euros.Além de ter contratado Phelippe Coutinho e Ousmane Dembélé em janeiro do ano passado, o clube catalão renovou os contratos de vários jogadores incluindo Lionel Messi, a sua estrela maior.Na lista dos clubes que mais gastam com os salários dos atletas o PSG surge na segunda posição, com 332 milhões de euros por época, mais 20 por cento que na temporada anterior.Já o Manchester City diminuiu as despesas com o pessoal em 5 por cento, mas tem o plantel mais valioso do Mundo: 1.182 milhões de euros.Neymar continua a ser o jogador mais valioso (229 milhões), seguido de Mbappé (215 milhões) e Messi (203 milhões).