Barcelona-Nápoles poderá ser jogado à porta fechada

O Barcelona-Nápoles, 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, poderá ter de ser jogado à porta fechada, tal como vai acontecer com o Valencia-Atalanta (terça-feira) devido ao surto de coronavírus.





Segundo o secretário geral dos desportos da Generalitat, a decisão será tomada entre hoje e amanhã, mas a recomendação é que se jogue à porta fechada."É uma hipótese, não há decisão tomada, precisamos conversar com o Barça, teremos uma reunião esta segunda ou terça-feira. Precisamos analisar caso a caso, semana a semana", afirmou Gerard Figueras à Rádio Catalunha."A prudência recomenda que o Barcelona-Nápoles se jogue à porta fechada. No desporto, temos que tentar ser o mais rigorosos possível com a aplicação de protocolos e recomendações de saúde, embora isso tenha consequências desportivas e económicas", apontou o responsável catalão.