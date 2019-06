'Barraca' total com o VAR na final da Champions africana

A final da Liga dos Campeões africana, disputada esta sexta-feira entre o Esperance Tunis e o Wydad Casablanca, foi palco de uma das maiores confusões registadas até ao momento a envolver o VAR, numa situação que envolveu até a recusa da equipa visitante em prosseguir o jogo e a determinação precoce do final do encontro por parte do árbitro. No meio disto tudo acabou por ser o Esperance Tunis a celebrar o título...Mas passemos a explicar a razão da chamada 'barraca'... Depois do empate a um da primeira mão, os tunisinos abriram o marcador aos 41' desta segunda partida, antes de Walid El Karti, aos 59', ter colocado a bola no fundo da baliza, num golo aparentemente limpo que seria o do empate, tanto neste jogo como na eliminatória. Só que o árbitro auxiliar teve uma opinião distinta e detetou um fora de jogo (inexistente) no lance...Incrédulos com a decisão, os jogadores do Wydad fizeram logo o gesto de VAR, esperando que a ajuda do vídeo fosse suficiente para reverter a decisão e dar o empate à sua equipa. O problema foi que o VAR... não estava a funcionar, nem nunca funcionou nesta partida e supostamente ninguém sabia desse problema. Pelo menos foi isso que alegaram os responsáveis dos marroquinos, que se recusaram a continuar a partida, claramente já avisados do erro cometido.Os jogadores e dirigentes insistiram para que as imagens fossem utilizadas, o próprio presidente da CAF desceu ao relvado para tentar solucionar a questão, mas o Wydad manteve-se irredutível, negando-se a prosseguir o jogo caso o golo não fosse atribuído após revisão das imagens. Meia hora passou e, aos 90'+5, o árbitro foi mesmo forçado a dar por terminado o encontro, atribuíndo a vitória à equipa da casa, isto perante os protestos dos visitantes.Em comunicado, a CAF confirmou que irá levar a cabo um encontro do seu Comité Executivo para discutir o incidente, que poderá resultar em pesadas sanções ao Wydad, pois em cima da mesa está uma suspensão de dois anos das provas continentais.