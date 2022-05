Basaksehir despede-se de Pizzi: «Agradecemos o esforço que fez pelo clube»

O Basaksehir despediu-se esta segunda-feira de Pizzi. O médio do Benfica, recorde-se, esteve emprestado ao emblema turco na segunda metade da temporada, e tem contrato com as águias até 2023."O contrato de empréstimo de Pizzi, que envergou a nossa camisola com sucesso, terminou. Agradecemos ao jogador o esforço que fez pelo clube e desejamos-lhe sucesso para o resto da carreira", lê-se no site oficial da formação turca.Em 10 jogos disputados ao serviço do Basaksehir, Pizzi apontou um golo - no triunfo (2-0) frente ao Gaziantep - e contribuiu com uma assistência - na derrota (1-2) com o Karagümrük.