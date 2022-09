Batshuayi deixa Chelsea e ruma ao Fenerbahçe de Jorge Jesus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Michy Batshuayi vai ser transferido do clube inglês Chelsea para o turco Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, anunciou esta sexta-feira o emblema de Istambul, sem revelar detalhes do negócio.O avançado de 28 anos, formado no Standard Liège, já tinha estado emprestado pelos blues na época anterior ao clube turco Besiktas, pelo qual marcou 14 golos em 42 jogos.

Batshuayi, com 45 jogos e 25 golos marcados pelos diabos vermelhos da Bélgica, vai assim representar o quinto clube desde que foi transferido do francês Marselha para o Chelsea, em 2016, tendo sido sucessivamente emprestado a Borussia Dortmund, Valência, Crystal Palace e Besiktas.

O Fenerbahçe de Jesus, sem chegar ao título nacional turco há oito anos, encontra-se no quinto lugar da Superliga, com sete pontos, a três dos líderes Besiktas e Gaziantep, após a 4ª jornada.





Açiklama



Kulübümüz, Michy Batshuayi’nin takimimiza transferi için Kulübü ile anlasma saglamistir.



Futbolcu, görüsmeleri yapmak, saglik kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere Istanbul’a gelmektedir.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/NHG6cmAFWY — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2022