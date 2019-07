Bayern Munique leva a melhor sobre o Real Madrid com Renato Sanches a titular

O Bayern Munique, com Renato Sanches a titular, derrotou o Real Madrid, por 3-1, na International Champions Cup em Houston, nos Estados Unidos.Os espanhóis, que começaram a todo o gás e com Eden Hazard no onze, viram os alemães inaugurarem o marcador aos 15 minutos, por Corentin Tolisso.Na segunda parte o Bayern dilatou, através do avançado polaco Robert Lewandowski, aos 67', e apenas três minutos depois Serge Gnabry arrasou as esperanças merengues, fixando o marcador em 3-0.Os campeões alemães sofreram um contratempo aos 81', com a expulsão de Sven Ulreich, e o Real Madrid aproveitou a superioridade numérica para reduzir, por intermédio de Rodrygo. Mas já não foi a tempo de dar a volta ao resultado.