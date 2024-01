Bayern Munique prepara grande homenagem a Beckenbauer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bayern Munique prepara-se para realizar, em 19 de janeiro, uma grande cerimónia de homenagem ao alemão Franz Beckenbauer, a lenda do futebol mundial que morreu no domingo, aos 78 anos.

A homenagem terá lugar na Allianz Arena, o seu estádio, em Munique, anunciou esta terça-feira o clube, em comunicado.

"Amigos e companheiros de percurso do desporto nacional e internacional, do mundo da cultura e da política e, de uma forma geral, os fãs e a grande família do futebol" são convidados para este adeus ao 'Kaiser', que terá início pelas 15:00 horas locais, adianta o clube de Munique.

O 'Kaiser', designação respeitosa por que passou a ser conhecido, conquistou o título de campeão do mundo pela Alemanha como jogador, em 1974, e como selecionador, em 1990, feito também alcançado por Mário Zagallo (falecido na sexta-feira), pelo Brasil, e Didier Deschamps, pela França.

Antigo defesa e médio, conquistou a Bola de Ouro em 1972 e 1976, e ergueu três Taças dos Clubes Campeões da Europa pelo Bayern Munique, clube ao qual presidiu entre 1994 e 2009.

Além de ter orientado a 'mannschaft', treinou igualmente os franceses do Marselha e o próprio Bayern, conduzindo a formação de Munique ao triunfo na Bundesliga em 1993/94.