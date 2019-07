Bayern Munique vence Milan com Renato Sanches a titular

O Bayern Munique venceu esta madrugada o Milan por 1-0, em jogo a contar para a International Champions Cup, disputado em Kansas City.Renato Sanches mereceu a confiança de Niko Kovac para integrar o onze inicial, tendo sido substituído aos 59 minutos, quando o treinador croata decidiu promover três alterações de uma só vez. A vitória sorriu à formação bávara, com Leon Goretzka a apontar o único golo do jogo, no tempo de compensação da primeira parte.O Bayern conclui assim a sua participação na International Champions Cup com 6 pontos (duas vitórias e uma derrota em três jogos). Já o Milan perdeu o seu primeiro jogo na prova, tendo, para já, 0 pontos.