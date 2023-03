BBC sob pressão após Lineker comparar política de migração à de Hitler

Gary Lineker ainda hoje ostenta o estatuto de único avançado a ter sido o melhor marcador do campeonato inglês por três clubes diferentes, Leicester City, Everton e Tottenham. O ex-futebolista, graças à sua condição de apresentador do programa "Match of the Day" é a estrela mais bem paga da BBC, tendo ganho cerca de 1,3 milhões de libras (1,4 milhões de euros) em 2020-21, mas por estes dias está nas bocas do mundo por ter comparado a política de asilo de migrantes do Governo inglês à que foi aplicada pela Alemanha na década de 30, com Adolf Hitler.

A opinião de Lineker, transmitida através da sua conta de Twitter, está a ter grandes repercussões e a BBC diz agora que a ter uma "conversa franca" com o apresentador. A televisão pública inglesa considera ter diretrizes de imparcialidade e acrescenta que está a dialogar sobre as responsabilidades do apresentador de "Match of Day" neste enquadramento editorial.

Em 2018, após o correspondente de críquete da BBC, Jonathan Agnew o ter aconselhado a "guardar as suas opiniões políticas ... para si mesmo", Lineker respondeu assim: "Sou o rosto da minha própria conta no Twitter. Continuarei a twittar o que gosto e se as pessoas discordarem de mim, que assim seja".

O governo liderado por Rishi Sunak anunciou planos para proibir efetivamente qualquer pessoa que chegue por uma rota ilegal de solicitar asilo no Reino Unido.

Qualquer pessoa que tenha entrado ilegalmente no país será também impedida de regressar ou reivindicar a cidadania britânica no futuro.

A medida foi anunciada pela secretária do Estado dos Assuntos Internos, Suella Braverman, e faz parte das tentativas de lidar com o aumento do número de pessoas que chegam ao Reino Unido ilegalmente através do Canal da Mancha. Este número aumentou de 300 em 2018 para 45 mil em 2022.

Respondendo a uma mensagem de vídeo definindo esta políttica, Lineker twittou: "Deus do céu, isso está além de terrível. Não existe um grande fluxo de refugiados. Acolhemos muito menos refugiados do que a maioria dos países da Europa". E depois acrescentou: "Esta é apenas uma política incomensuravelmente cruel dirigida às pessoas mais vulneráveis numa linguagem que não é diferente daquela usada pela Alemanha nos anos 30".

Suella Braverman, disse estar "desapontada" com os comentários de Lineker.





No passado recente, Gary Lineker abordou abertamente os direitos dos migrantes e chegou a acolher refugiados em sua casa. Além disso, também criticou sucessivos governos conservadores em questões como o Brexit. Em outubro, a unidade de reclamações da BBC descobriu que Lineker quebrou as regras de imparcialidade ao perguntar num tweet se o Partido Conservador planeava "devolver suas doações de doadores russos".