Bechkam procura nova estrela mas tem Cristiano Ronaldo e Messi debaixo de olho

David Beckham não conseguiu 'guiar' o Inter Miami até aos playoffs de apuramento de campeão da MLS na época passada, na qual o clube presidido pelo antigo internacional inglês acabou no 11.º lugar da zona Este.Por isso, o ex-jogador já prepara uma revolução no plantel, sendo que alguns jogadores já deixaram a equipa de Miami. Blaise Matuidi vai ser o próximo, segundo o 'The Sun'. O médio francês, de 34 anos, chegou em 2020 e pode agora sair... a custo zero.Em Miami procura-se agora uma nova estrela, de acordo com o jornal inglês, mas os nomes mais desejados parecem ser também improváveis por agora: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.Quem pode estar perto de fazer as malas rumo aos Estados Unidos é Luis Suárez, que está em final de contrato com o Atlético Madrid, e, uma vez que ainda não há qualquer intenção de prolongar o vínculo, a hipótese de ver o uruguaio reforçar o Inter Miami ganhar força, avança a publicação britânica.