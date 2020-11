Beckenbauer: «Maradona era um génio que perdeu o controlo da sua vida nos últimos anos»

Franz Beckenbauer recorda Diego Maradona como um dos "maiores problemas" enquanto foi selecionador da Alemanha. O também antigo jogador não esquece a lenda argentina, que morreu na quarta-feira aos 60 anos, mas reconhece que a vida de El Pibe estava longe de ser um mar de rosas.





"Foi um génio que perdeu, obviamente, o controlo da sua vida nos últimos anos. Isso não deve ser esquecido. Ele sempre foi bom, sempre gostei dele e era sempre agradável e amável quando nos víamos", afirmou ao jornal 'Bild', sublinhando a que considera 'exagerada' despedida da Argentina ao seu ídolo. "Não se pode imaginar isto na Alemanha. O que ele despertou foi mais do que entusiasmo, foi histeria, tanto na Argentina como em Nápoles".E prosseguiu com as suas memórias de Maradona: "Nas duas finais do Campeonato do Mundo contra a Argentina [1986 e 1990], Diego foi o meu maior problema. No México, em 1986, estava no seu melhor momento e imparável", apontou. Facto é que albiceleste conquistou o título em 1986 e a Alemanha em 1990.Beckenbauer considerou ainda que não se devem comparar jogadores de futebol de épocas diferentes. "Pelé foi tricampeão mundial. Mas, para mim, logo atrás dele vem o Maradona. Foi mais do que um jogador de futebol, foi um artista!"