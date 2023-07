Beckham lembra 'sim' de Messi: «Eram 5 da manhã, a Victoria disse-me para desligar o telemóvel...»

David Beckham, dono do Inter Miami, ainda não caiu em si, depois de ter garantido a contratação de Lionel Messi. "Acabámos de vencer toda a concorrência para contratar o melhor jogador que alguma vez jogou o nosso desporto", rejubilou o antigo futebolista inglês, em declarações ao portal 'The Athletic'.Depois de recusar um regresso ao Barcelona, bem como uma investida saudita, o argentino aceitou vincular-se com o clube da Flórida até 2025. Uma transferência que pode vir a mudar a forma como o 'soccer' é visto nos Estados Unidos."Esteve sempre na minha cabeça a ideia de trazer Messi. Não há ninguém melhor. Tudo começou numa conversa com os meus sócios, o José e o Jorge Mas, enquanto tomávamos um copo de vinho", recorda Beckham, revelando que o primeiro contacto foi feito em 2019, numa reunião com Jorge Messi, pai e empresário do futebolista. "Ainda é cedo, mas gostaríamos de ter o Leo em Miami", terá dito o antigo futebolista ao pai do craque, que na altura ainda jogava no Barcelona.Quatro anos depois, e após duas épocas não muito bem sucedidas no PSG, Messi deu o sim ao Inter Miami e Beckham não esquece o momento. "Estava no Japão com a minha família e acordei às 5 da manhã porque o meu telemóvel não parava de vibrar. A Victoria disse 'a sério? Desliga o telemóvel!'. Coloquei os óculos e disse 'o Leo vem!' Ainda fico com pele de galinha ao falar disto..."