Beckham quer Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar no Inter Miami: «Não é uma decisão difícil»

David Beckham, co-proprietário do Inter Miami, mantém o desejo de contratar algumas das maiores estrelas futebol mundial para o clube que, em 2020, se estreou na Major League Soccer (MLS), principal campeonato de futebol nos Estados Unidos.





O plantel do Inter Miami tem já dois nomes bem conhecidos (Gonzalo Higuaín e Blaise Matuidi), mas o antigo internacional inglês eleva a fasquia. "Quando anunciámos o Inter Miami, sabíamos que haveria sempre especulações sobre quais os jogadores que iríamos trazer, se era Ronaldo, Messi ou Neymar. Os rumores iriam sempre existir. Na verdade, para ser honesto, não acho que seja uma decisão difícil para os jogadores, porque se trata de um ótimo lugar", assume Beckham, em entrevista à ESPN.Em 2007, o inglês deixou a ribalta do futebol europeu para jogar nos Estados Unidos, ao sair do Real Madrid para reforçar os Los Angeles Galaxy. Beckham acredita que craques como CR7 podem seguir o exemplo e garante que Miami tem tudo o que as grandes estrelas procuram."Obviamente, é uma grande cidade. Sinto que temos uma grande base de adeptos, mas também reconheço que há muito talento em Miami e no sul da Flórida. Acho que temos uma oportunidade real de atrair alguns desses jogadores. Miami é uma cidade que atrai jogadores que atuam na Europa e que são grandes estrelas", justifica.