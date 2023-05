Beitar de Miguel Silva vence Taça de Israel

O Beitar Jerusalém acaba de conquistar a Taça de Israel, ao vencer por 3-0 o Maccabi Netanya, na final realizada em Haifa, no Estádio Sammy Ofer. Golos de Nicolescu (37'), Fred Friday (75') e Yarden Shua (de penálti, aos 90'+4) selaram a conquista do emblema onde joga o português Miguel Silva.O guarda-redes, que até meio da época representou o Marítimo e foi formado no V. Guimarães, foi titular nesta final e cumpriu os 90 minutos, antes de levantar o troféu com os seus companheiros.