Belgas avançam que discussão com treinador 'empurra' Fábio Silva para a saída do Anderlecht

Depois de um arranque de temporada promissor, a única via para Fábio Silva no Anderlecht parece ser a saída. O avançado português terá tido, segundo adianta o jornal 'Het Laatste Nieuws' uma discussão com o treinador Brian Riemer que o 'empurrará' para a saída já no presente mercado de transferências.O jogador luso, de 20 anos, está emprestado pelo Wolverhampton e havia demonstrado pergaminhos com a camisola do atual 12º classificado do campeonato belga. Contudo, o técnico dinamarquês confrontou Fábio Silva sobre a sua má prestação diante do Club Brugge, que terminou com o 1-1 ao cabo dos 90 minutos. Além disso, Riemer apontou impreparação física ao jovem futebolista.O português foi titular em Brugge e saiu aos 75 minutos de campo, acabando, no seguimento da discussão, por garantir ao treinador que não quer jogar mais pelo Anderlecht.Desta forma, segundo a mesma fonte, o futebolista formado no FC Porto não integrará a convocatória para o encontro diante do Zulte Waregem, agendado para esta quarta-feira.Atentos à situação do jogador, estão os holandeses do PSV e os espanhóis do Sevilha, que poderão avançar para uma transferência. Em 2022/23, Fábio Silva soma 11 golos em 32 encontros oficiais.