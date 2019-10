Bélgica e Holanda prosseguem estudos para criar uma liga única

A intenção de criar uma liga única entre equipas belgas e holandesas tem sido discutida nos últimos anos e pode tornar-se realidade num futuro próximo. Esta sexta-feira, a federação holandesa de futebol (KNVB) anunciou em comunicado oficial que vai iniciar-se uma segunda fase de estudos para apurar a viabilidade da competição, depois de uma primeira fase na qual a empresa Deloitte "confirmou o potencial de uma BeNeLiga".





No último verão, cinco clubes da Bélgica (Gent, Club Brugge, Genk, Anderlecht e Standard Liège) reuniram-se com seis emblemas da Holanda (Ajax, AZ Alkmaar, Utrecht, Feyenoord, PSV e Vitesse) e avaliaram a possibilidade de criar uma liga conjunta que, segundo o comunicado da KNVB, "parece ser uma maneira eficaz de reduzir a diferença para as cinco maiores competições europeias em termos financeiros e desportivos"."Com base nas descobertas atuais, os indicadores mostram que há motivos suficientes para avançar para uma segunda fase do estudo de viabilidade. Entre outras coisas, o foco está no formato de competição da BeNeLiga, os seus efeitos nas provas belas e holandesas e a análise de impacto por clube", informa ainda a KNVB.