Bélgica empata em casa a um golo com a Grécia a caminho do Euro'2020

A Bélgica, uma das candidatas à conquista do Euro'2020, empatou esta quinta-feira 1-1 na receção à congénere da Grécia, em jogo de preparação para a fase final daquela competição, que se inicia em 11 de junho.

A seleção belga foi a primeira a marcar, aos 20 minutos, por Thorgan Hazard, médio do Borussia Dortmund e irmão de Eden Hazard, do Real Madrid, mas a Grécia conseguiu restabelecer a igualdade na segunda parte, aos 60', pelo central Georgios Tzavellas.

O central do Benfica, Jan Verthongen, não foi lançado a jogo pelo selecionador da Bélgica, o espanhol Roberto Martinez, nem esteve no banco de suplentes, mas o guarda-redes dos encarnados Odysseas Vlachodimoss, esta época pouco utilizado por Jorge Jesus, jogou os 90 minutos na baliza grega.

A Bélgica integra o grupo B do Euro'2020, juntamente com as seleções da Dinamarca, da Finlândia e da Rússia, enquanto a Grécia não se qualificou para a fase final.

Noutro jogo de preparação, a Suíça, sem o avançado do Benfica Haris Seferovic, goleou o Liechtenstein 7-0, com destaque para o hat-trick do avançado Mário Gravanovic, que atua nos croatas do Dínamo de Zagreb.

A Suíça integra o grupo A da fase final do Euro'2020, com a forte concorrência da Itália, do País de Gales e da Turquia, que esta quinta-feira recebeu e venceu a Moldávia por 2-0, em jogo particular, com os golos de Burak Ylmaz, recentemente consagrado campeão francês ao serviço do Lille, e de Cengiz Under, médio do Leicester, de Inglaterra, aos 58 e 77 minutos, respetivamente.

Outro dos finalistas do Euro'2020, a Ucrânia, que faz parte do grupo C, juntamente com as seleções da Holanda, da Áustria e da Macedónia do Norte, venceu na receção à Irlanda do Norte, por 1-0, graças ao golo solitário de Oleksandr Zubkov, avançado dos húngaros do Ferencvaros.

Finalmente, também em jogo particular, a República da Irlanda foi a Andorra vencer por 4-1, com a curiosidade dos golos terem sido marcados todos na segunda parte e ter sido a seleção dos Pirenéus a adiantar-se no marcador, aos 52 minutos, por Marc Vales.