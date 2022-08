Bélgica: Saint-Gilloise, adversário do Sp. Braga, derrotado em Antuérpia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Union Saint-Gilloise, adversário do Sporting de Braga na fase de grupos da Liga Europa, foi esta quarta-feira derrotado no campeonato belga, em Antuérpia (4-2), em jogo da quinta ronda.



Com o defesa luso Dinis Almeida entre os titulares, os locais resolveram o encontro ainda dentro dos primeiros 45 minutos, muito por 'culpa' da expulsão do médio Lazare Amani, aos 38, momentos antes de Van Der Heyden (22) ter encurtado distâncias para os visitantes, em resposta ao autogolo de Nieuwkoop (oito) e ao remate certeiro de Vicent Janssen (15).

O defesa Sam Vines (42) e, novamente, o avançado Janssen (45+3), resolveram, praticamente, a partida, ainda com o segundo tempo por disputar, no qual Eckert Ayensa (71) marcou para o adversário dos bracarenses, que ficaram mais desfalcados depois de El Azzouzi receber o cartão vermelho direto.

Desta forma, o Antuérpia passou a comandar a prova, provisoriamente, com 18 pontos, mais três do que o Genk, que nesta ronda recebe o Sint-Truiden. Já o Saint-Gilloise é quinto, com 10.

Os minhotos começam a 'caminhada' europeia em 08 de setembro, no reduto dos suecos do Malmö, às 17:45 (hora de Lisboa), antes de dois jogos consecutivos em casa, com Union Berlim (20 horas), em 15 de setembro, e Union Saint-Gilloise (20:00), em 06 de outubro.

Seguem-se duas partidas fora de casa, com visitas aos belgas e aos alemães, em 13 e 27 de outubro, respetivamente, ambas às 17:45, enquanto a sexta e derradeira ronda do grupo D está agendada para 3 de novembro, com a receção ao Malmö (20 horas).