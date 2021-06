Bélgica vence Croácia em jogo de preparação de olho no Euro'2020

Um golo de Romelu Lukaku deu este domingo à Bélgica a vitória por 1-0 sobre a vice-campeã mundial Croácia, numa ronda de jogos de preparação para o Euro'2020 em que Holanda e Inglaterra também venceram.

Em Bruxelas, o avançado do Inter de Milão assinou o único tento da partida ainda na primeira parte, aos 38 minutos, naquele que foi o segundo e último encontro de preparação das duas seleções antes da estreia na fase final do Campeonato da Europa. Um duelo no qual o benfiquista Jan Vertonghen foi titular e saiu ao intervalo.

Os belgas, que integram o Grupo B, juntamente com Rússia, Dinamarca e Finlândia, iniciam o Euro2020 diante dos russos, em 12 de junho, em São Petersburgo, enquanto a Croácia, inserida no grupo D, arranca a competição diante da Inglaterra, em 13 de junho, em Londres.

A Escócia, inserida no Grupo D, venceu por 1-0 no Luxemburgo, com um tento de Che Adams, enquanto a Dinamarca superou a Bósnia-Herzegovina por 2-0, graças aos golos de Martin Braithwaite e Andreas Cornellius.