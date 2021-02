Belluschi anunciado como reforço do Newell's Old Boys

Fernando Belluschi, médio argentino de 37 anos, foi esta quarta-feira anunciado como o mais recente reforço do Newell's Old Boys. O ex-jogador do FC Porto regressa assim ao clube que o lançou para o mundo do futebol, tendo representado durante a sua carreira clubes como o Olympiacos, Génova, Bursaspor, Cruz Azul e San Lorenzo.





"No Newell's, os campeões têm sempre as portas abertas", foi a curta mensagem que o emblema argentino deixou nas redes sociais para anunciar o regresso de Fernando Belluschi, que ao que tudo indica deverá ali terminar a sua carreira enquanto profissional de futebol.