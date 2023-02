Benfica tem a formação mais valiosa do Mundo: Sporting e FC Porto também no top-15

Formações mais valiosas Formações mais valiosas

O Benfica tem a formação mais valiosa do Mundo, segundo o mais recente estudo do Observatório do Futebol. As águias lideram com um valor total de 670 milhões de euros (M€) atribuídos a 104 jogadores que passaram pelo menos três anos no Seixal, entre os 15 e os 21 anos.Desenvolvida através de um modelo estatístico próprio, a lista de 100 clubes apresenta ainda o Sporting na 10.ª posição (399 M€ em 97 jogadores) e o FC Porto na 15.ª (350 M€ em 71 jogadores). E há outros dois emblemas portugueses representados: o Sp. Braga é 67.º (137 M€ em 34 jogadores) e o Boavista 98.º (105 M€ em 15 jogadores).O pódio é completo por Chelsea (2.º) e Barcelona (3.º), com jogadores avaliados em 630 M€ e 581 M€, respetivamente.Considerando apenas os jogadores cujos direitos de transferência ainda pertencem ao clube de formação, os três primeiros são: Chelsea (325 M€), Barcelona (280 M€) e Manchester City (250 M€). Neste capítulo, o Benfica surge na 6.ª posição, com 20 jogadores ainda nos seus 'quadros' avaliados em 151 M€.