Benítez (ex-Benfica e Sp. Braga) detido após agredir o sogro na presença da namorada

Óscar Benítez, antigo jogador de Benfica e Sporting de Braga, foi esta quinta-feira detido pelas autoridades argentinas após o sogro do futebolista, de 29 anos, apresentar uma queixa de violência física.De acordo com o 'TN Deportivo', o sogro de Benítez disse ter sido agredido pelo jogador na sua própria casa, na região de Almirante Brown, na presença da filha e namorada do futebolista.Tudo isto terá acontecido durante uma discussão entre ambos, onde o sogro acusou Benítez de agredir a sua filha, ainda que a mesma não tenha apresentado qualquer tipo de queixa junto das autoridades.A mesma fonte adianta que Benítez foi indiciado ainda por invasão de domicílio, ameaças e resistência à autoridade no momento da detenção, tendo sido posteriormente transportado para uma unidade hospitalar, em Adrogué, para ser estabilizado antes de ser levado para a esquadra.