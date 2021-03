Bens de Maradona voltam à discussão: «Ganhou mais de 500 milhões em toda a vida. Na herança há zero»

Não se vê fim à vista nas polémicas em redor da herança de Diego Maradona, que faleceu em novembro último aos 60 anos. Desta feita, foi o advogado do filho mais novo de El Pibe, Dieguito Fernando, e de Verónica Ojeda (de quem o advogado é namorado), que veio à praça pública falar em dinheiro... que não existe.





"O Diego ganhou muito dinheiro, mais de 500 milhões de dólares em toda a vida. Qualquer um que tenha estado com ele diz isso. Depois, ouvimos aqueles que geriam esse dinheiro a dizer que ganhou 70 milhões de dólares. Facto é que na herança... há zero. Ou seja, alguém ficou com o dinheiro pelo meio. É muito difícil gastar esse dinheiro quando o Diego estava estendido num cadeirão e numa cama. Se olharmos para os dois últimos anos, ele nem conseguia andar", disse Mario Baudry ao Canal Net.Afirmando também que a "morte de Maradona podia ter sido evitada", Baudry sublinhou que "há muita gente que tem coisas em nome de Maradona, que eram dele e que, supostamente, o próprio Maradona as doou a título gratuito". "Hoje, os herdeiros ficam com pouco", concluiu.