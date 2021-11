Benteke: «Hazard já não consegue fintar mais do que cinco ou seis jogadores»

As exibições de Eden Hazard no Real Madrid continuam a não deslumbrar e agora também o rendimento do extremo, de 30 anos, na seleção da Bélgica começa a ser questionado.Hazard não encontra o caminho das redes da baliza adversária desde setembro último, quando apontou um dos golos do triunfo do conjunto belga sobre a República Checa, e, segundo Benteke, procura evitar o contacto com os adversários. O avançado, que é companheiro de Hazard na seleção orientada por Roberto Martínez, foi convidado a comentar o atual estado do jogador do Real Madrid e lembrou as mudanças no estilo de jogo do extremo."Hazard tem um historial de lesões significativo e agora evita mais o contacto no jogo. Quando se tem um passado como esse, de forma subconsciente tu pensas nisso. Mas não é por já não fintar cinco ou seis jogadores que Eden não o faça em mais jogos. Já não precisa de fazer isso para ter uma boa exibição. Agora mexe-se de forma mais inteligente em campo", apontou o dianteiro do Crystal Palace, em declarações citadas pelo diário 'As'.Refira-se que, de acordo com a mesma fonte, Hazard e Courtois foram dispensados por Roberto Martínez para o encontro desta terça-feira da Bélgica, já apurada para o Mundial'2022, com o País de Gales.