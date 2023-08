Bento: «O meu sonho de jogar na Europa está nas mãos do presidente»

Bento, guarda-redes do Athletico Paranaense e alvo do Benfica neste mercado de transferências, revelou uma proposta do Inter de Milão, após o encontro diante do Santos."Antes de mais nada, estou focado no próximo jogo da Libertadores. É o mais importante para nós e precisamos de reverter o resultado. Apareceu a proposta do Inter, já conversei com a direção e o meu sonho está nas mãos do presidente", afirmou o guardião de 24 anos à rádio 'Transamérica'.Recorde-se que a cláusula de rescisão do jogador brasileiro é de 60 milhões de euros e o contrato é válido até ao final de 2026.