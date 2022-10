Benzema: «Foi difícil mas todo o esforço valeu a pena»

A classificação completa da Bola de Ouro



Benzema é o vencedor da Bola de Ouro e não escondeu a felicidade. "Estou muito orgulhoso. É um sonho de criança. Tive muito bons exemplos na minha vida e esforcei-me muito. Persegui este sonho desde miúdo. Tudo é possível. Mas mim foi difícil, mas todo o esforço valeu a pena. Estou muito feliz e agora vou trabalhar ainda mais", disse o avançado.E continuou: "É um sonho que todos têm, às vezes parece impossível, porque eu não sou um jogador que só quer marcar golos. Quero também divertir-me a jogar e ajudar os meus companheiros. Sempre joguei assim, desde que o faço no meu bairro. Estou imensamente feliz."Benzema explicou ainda como se procura manter no topo. "Não há idade para ganhar a Bola de Ouro. Há jogadores com mais de 30 anos que continuam num nível muito alto. É uma combinação de trabalho e vontade. Treino um pouco mais do que os outros e isso permitiu-me chegar onde cheguei. Esse sonho que tinha desde miúdo foi a minha motivação e deu-me ambição para conseguir tudo dentro do terreno de jogo", referiu.