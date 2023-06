Benzema pediu informações a Ronaldo depois de receber proposta para rumar à Arábia Saudita

A proposta milionária da Arábia Saudita que pode tirar Benzema do Real Madrid A proposta milionária da Arábia Saudita que pode tirar Benzema do Real Madrid

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr atraiu os olhares do mundo para o futebol saudita, e já foram vários os craques associados a uma mudança para o país desde janeiro. Um dos mais recentes foi Karim Benzema que, segundo o 'AS', chegou mesmo a falar com o internacional português para perceber as vantagens de uma mudança para a Arábia Saudita.De acordo com a mesma fonte, Benzema - que tem uma proposta milionária do Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, que conquistou o campeonato esta temporada - falou com Ronaldo e pediu-lhe informações sobre a Liga saudita, assim como sobre as condições de vida no país e as diferentes equipas. O avançado francês ficou agradado com o que ouviu e chegou mesmo a ponderar mudar-se para o Médio Oriente, mas as negociações parecem ter recuado entretanto.