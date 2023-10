Bernardo Silva é o 4.º português no top 10 da Bola de Ouro mais que uma vez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bernardo Silva, do Manchester City, foi esta segunda-feira 9.º classificado na Bola de Ouro 2022/23, tornando-se o quarto futebolista português a estar mais do que uma vez entre os 10 melhores do mundo, após Eusébio, Luís Figo e Cristiano Ronaldo.

Bernardo Silva ficou em nono na classificação da edição dedicada à época 2022/23, tornando-se o quarto jogador nacional a entrar por mais do que uma vez no top 10 do troféu atribuído pela France Football, igualando o nono lugar de 2019.

O português, de 29 anos, jogou em 55 jogos pelos citizens em 2022/23 e venceu a Liga dos Campeões, a Liga inglesa e a Taça de Inglaterra, um 'tri' que rendeu ainda a Rúben Dias, o outro português nomeado, o 30.º lugar na lista.

O médio ofensivo esteve ainda no Mundial2022 pela seleção portuguesa, em que também é figura de proa.

A segunda entrada nos 10 melhores do mundo vale-lhe a aproximação a três lendas do futebol nacional, depois de Figo ter três, uma delas a vitória em 2000, e Eusébio oito, incluindo o galardão de 1965.

Ainda assim, o grande valor individual representado nesta lista é o inevitável Cristiano Ronaldo, com 14 presenças entre os melhores, incluindo cinco vezes em que foi coroado o melhor do mundo naquele ano: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

À chegada ao Théâtre du Châtelet, em Paris, o próprio Bernardo Silva evocou estes três nomes, mas "também outros como Zidane e Ronaldo, o brasileiro", na lista de memórias da Bola de Ouro.

"No City, deixa-nos muito contentes ter muitos jogadores aqui, tendo feito uma grande temporada no ano passado. Deixa-me orgulhoso", declarou.