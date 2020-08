Bernardo Silva é reforço do Feyenoord para a temporada, anunciou esta segunda-feira o clube holandês nas redes sociais. O jovem futebolista assinou pelo emblema de Roterdão até 2022 e vai integrar a equipa de reservas.





O médio, que é presença assídua nas seleções jovens de Portugal, fez toda a formação no Benfica (terminou contrato com as águias), seguindo-se agora a primeira aventura no estrangeiro.