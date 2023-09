Bernardo Silva nomeado para o prémio 'The Best'

Bernardo Silva está entre os nomeados para o prémio 'The Best', anualmente atribuído pela FIFA. O jogador do Manchester City é o único português numa lista onde volta a constar Lionel Messi, vencedor do troféu no ano passado.Os adeptos podem começar a votar a partir de amanhã, nas plataformas da FIFA, até ao dia 6 de outubro.Julián Álvarez (Argentina); Marcelo Brozovic (Croácia); Kevin De Bruyne (Bélgica); Ilkay Gündogan (Alemanha); Erling Haaland (Noruega); Rodrigo (Espanha); Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia); Kylian Mbappé (França); Lionel Messi (Argentina); Victor Osimhen (Nigéria); Declan Rice (Inglaterra); Bernardo Silva (Portugal).Aitana Bonmatí (Espanha); Linda Caicedo (Colômbia); Rachel Daly (Inglaterra); Kadidiatou Diani (França); Caitlin Foord (Austrália); Mary Fowler (Austrália); Alex Greenwood (Inglaterra); Jennifer Hermoso (Espanha); Lindsey Horan (EUA); Amanda Ilestedt (Suécia); Lauren James (Inglaterra); Sam Kerr (Austrália); Mapi León (Espanha); Hinata Miyazawa (Japão); Salma Paralluelo (Espanha); Keira Walsh (Inglatera).Pep Guardiola (Espanha); Simone Inzaghi (Itália); Ange Postecoglou (Austrália); Luciano Spalletti (Itália); Xavi (Espanha).Peter Gerhardsson (Suécia); Jonatan Giráldez (Espanha); Tony Gustavsson (Suécia); Emma Hayes (Inglaterra); Sarina Wiegman (Holanda).Yassine Bounou (Morrocos); Thibaut Courtois (Bélgica); Ederson (Brasil); André Onana (Camarões); Marc-André ter Stegen (Alemanha).Mackenzie Arnold (Austrália); Ann-Katrin Berger (Alemanha); Catalina Coll (Espanha); Mary Earps (Inglaterra); Christiane Endler (Chile); Zecira Mušovic (Suécia); Sandra Paños García-Villamil (Espanha).