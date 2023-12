Besiktas afasta cinco jogadores por "más exibições" e "incompatibilidade": ex-Sporting e FC Porto na lista

Kulübümüzden Bilgilendirme



Futbol A Takimimizdan 5 oyuncumuz kadro disi birakilmistir. Futbol Takimlari Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nin performans düsüklügü ve takim içindeki uyumsuzluklari… pic.twitter.com/kbUGlNFDgb — Besiktas JK (@Besiktas) December 11, 2023

O Besiktas anunciou, esta segunda-feira, o afastamento de cinco jogadores por "más exibições" e "incompatibilidade" com a equipa. Entre os nomes em questão, pode ler-se em comunicado do clube, estão o ex-Sporting Valentin Rosier e o ex-FC Porto Vincent Aboubakar."Cinco jogadores da nossa equipa principal foram excluídos do nosso plantel. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal e Jean Onana foram excluídos do plantel devido às más exibições e à incompatibilidade com a equipa. O nosso trabalho continua. Apresentamos esta informação ao público com todo o respeito", pode ler-se na mensagem do emblema turco.Refira-se que o Besiktas vive um mau momento no campeonato daquele país, ocupando o 5.º lugar da tabela com 26 pontos ao fim de 15 jornadas. A decisão, refere a imprensa turca, foi tomada depois da derrota caseira frente ao Fenerbahçe (líder do campeonato, com 40), onde Quaresma foi homenageado