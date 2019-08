Besiktas avisa Quaresma: irá treinar à parte se não sair do clube

Parece estar a chegar ao fim a aventura de Ricardo Quaresma no Besiktas. O emblema turco emitiu este sábado um comunicado a informar que o jogador está autorizado a procurar um novo clube.A equipa de Istambul diz ainda que, caso não apareça ninguém interessado em adquirir o jogador português, este ficará a trabalhar à parte do restante grupo."Em resultado de uma reunião com o nosso jogador Ricardo Quaresma, ele foi informado de que não estará na nossa equipa na nova temporada. O jogador está autorizado a procurar um novo clube até ao final do período de transferências.Se não houver nenhuma equipa nesse processo, o jogador continuará a trabalhar individualmente até ao resto da temporada"