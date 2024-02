Besiktas de Fernando Santos despede jogador que procura "algo casual" em aplicação de encontros

Kulübümüzden Bilgilendirme



Profesyonel futbolcu Emirhan Delibas’la karsilikli anlasarak yollarimizi ayirmis bulunmaktayiz.



Emirhan Delibas’a bundan sonraki kariyerinde basarilar diler, kamuoyunun bilgisine sunariz.



Saygilarimizla.

Besiktas JK pic.twitter.com/LQ8IfloMXr — Besiktas JK (@Besiktas) February 19, 2024

O Besiktas, clube turco treinado por Fernando Santos, anunciou ter chegado a acordo com Emirhan Delibas para a rescisão do contrato por mútuo acordo. Não revelou o motivo, mas a imprensa do país garante que tudo se deve ao facto de o jogador ter uma conta numa aplicação de encontros, o Bumble, que tem sido muito partilhada nos últimos dias nas redes sociais.No perfil Delibas aparece vestido com o equipamento de treino do Besiktas, diz que é futebolista do clube e que procura "algo casual", tendo mentido em relação à idade. Apresenta-se como tendo 24 anos, quando na realidade tem 21.O jogador, entretanto, já veio a público defender-se. "Rejeito as calúnias feitas por relatos falsos e quero afirmar que minha lealdade ao meu clube não pode ser questionada. O Besiktas é uma responsabilidade para mim. O vosso amor tem sido minha maior motivação", escreveu Emirhan Delibas, que jogava no Besiktas desde os 7 anos.