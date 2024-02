Besiktas de Fernando Santos não vai além de um nulo frente ao Kayserispor

O Besiktas, treinado pelo português Fernando Santos, empatou esta segunda-feira sem golos no reduto do Kayserispor (0-0), para a 25.ª jornada da Liga turca de futebol, e caiu para o quarto lugar.

No emblema anfitrião, os lusos Aylton Boa Morte e Miguel Cardoso foram titulares, assim como Gedson Fernandes no clube de Istambul, pelo qual se estreou o ex-bracarense Al Musrati, que entrou aos 66 minutos.

Com este empate, o Besiktas é agora quarto posicionado, com 40 pontos, os mesmos do terceiro classificado Trabzonspor, ambos já muito distantes do vice-líder Fenerbahçe (64) e do líder Galatasaray (66).