Besiktas divulga quanto pagou ao Sporting pela transferência de Rosier

O Besiktas divulgou esta quinta-feira os moldes da transferência de Valentin Rosier, lateral que se transferiu em definitivo para o clube turco proveniente do Sporting.





Em comunicado oficial publicado hoje no site oficial, o Besiktas informou que pagou aos leões 4,8 milhões de euros pelo passe do lateral-direito, que assinou um contrato válido até junho de 2025, tal como tinha sido avançado em tempo oportuno por"O jogador profissional de futebol Valentin Andre Henri Rosier, que foi temporariamente transferido do Sporting CP no período de registo da primeira transferência da temporada 2021-2022, os direitos de transferência foram adquiridos pelo nosso clube por 4.800.000 euros. Chegou-se a um acordo com o jogador até o final da temporada 2024-2025", pode ler-se.