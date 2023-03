Besiktas não sabe onde anda Dele Alli: «Está a chover, deve ser por isso que não veio»

A passagem de Dele Alli pelo futebol turco tem dado pano para mangas, mas ao contrário do que se podia esperar raramente pelas melhores razões. Agora o criativo inglês, de 26 anos, é notícia por... não dar notícias. Segundo o técnico Senol Gunes, Alli foi autorizado a viajar para Londres para tratar um problema físico, mas desde que voltou ao seu país natal nunca mais deu sinal de vida aos dirigentes do Besiktas, o clube ao qual está cedido pelo Everton até final da época."O Dele Alli não veio desta vez. Está a chover, deve ser por isso que não veio. Estamos a tentar contactá-lo, mas não conseguimos falar com ele por telefone. Esperemos que não tenha tido nenhum acidente", disse o técnico.Contratado no verão como grande nome para esta temporada, Alli apenas conta com 17 jogos disputados, um total de 869 minutos e 3 golos marcados. Em janeiro já tinha sido arrasado pelo treinador e na semana passada terá sido mesmo afastado do grupo. Agora volta a protagonizar mais um episódio menos positivo e o regresso ao Everton é praticamente uma certeza.