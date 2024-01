Besiktas nega saída de Aboubakar

O Besiktas, agora orientado por Fernando Santos, desmentiu as informações que dão conta de que estão em curso negociações para a saída de Vincent Aboubakar. “As notícias que têm surgido nas redes sociais que referem que Vincent Aboubakar será negociado não correspondem à verdade”, disse o clube em comunicado, acrescentando: “O jogador está atualmente ao serviço da seleção dos Camarões. Esperamos que recupere o mais rápido possível e que esteja com a equipa.” Recorde-se que o ex-FC Porto foi afastado do plantel, antes da chegada do português ao comando técnico.