Besiktas oficializa a chegada de Gedson Fernandes

O Besiktas oficializou esta quinta-feira, através de uma publicação nas redes sociais, a chegada de Gedson Fernandes, médio português que chega proveniente do Benfica. Trata-se, portanto, de um regresso do internacional sub-21 português ao campeonato turco, depois de passagens pelo Galatasaray e Ceykur Rizespor, ambas por empréstimo das águias.Foi de uma forma artística que o sexto classificado da última edição do campeonato turco anunciou a chegada do médio de 23 anos. Sentado à frente de uma tema, que retrata um dos melhores golos que apontou no campeonato da Turquia - precisamente frente ao rival Galatasaray -, Gedson Fernandes surge com um pincel a recriar uma memória que enche de esperanças os adeptos do Fenerbahçe. Como se não bastasse, o médio luso ainda 'deu música' no vídeo de apresentação. Ora veja: